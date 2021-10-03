中央流行疫情指揮中心今將公布最新防疫措施，其中口罩部分可望放寬，但公共場所仍嚴禁「無罩上路」；台北市長柯文哲認為，若已完成新冠疫苗兩劑接種，可以把口罩拿掉。毒物專家招名威深深不以為然，反問柯「你知道台北市新冠肺炎死亡率全台第一嗎？」

柯文哲說：「打完兩劑戴口罩幹什麼」，不僅被防疫指揮官陳時中打槍，鄰近的新北市長侯友宜也持保留態度，直呼不能鬆懈。

招名威臉書PO文，認為全球已有許多「突破性感染」（接種兩劑疫苗逾14天仍確診）案例，且機率越來越高，代表死亡風險增加，他強調，「看看美國、歐洲、大陸、以色列就知道了。」

招名威表示，不理解柯市長看到的事實是什麼？他提醒，台北市死亡率全台第一，「不要每次都說疫情造成死亡很多，表現自己心痛的樣子，卻又主張打完兩劑就可以不戴口罩，無視突破性感染導致的風險，請問是人格分裂嗎？」

招名威說，「打兩劑不戴口罩」是一個不負責任的政策，萬一沒守住，是不是又要重演之前的破口？「防疫不是口號，也不是選舉，柯P請謹言慎行好嗎？」