新北市三峽恩主公醫院9月27日在執行接種站疫苗接種作業時，誤把未經稀釋的BNT疫苗原液，注射於25位民眾，新北市衛生局經會同衛福部疾管署及專家組成專案小組調查後，查證該院未落實疫苗作業SOP程序及相關規範，顯見醫院未盡督導之責，新北市衛生局將依違反醫療法，裁處最高罰鍰25萬元。

對此，恩主公醫院回應，尊重主管機關的裁罰，未來施打疫苗一切相關作業遵照衛生主管機關指導原則進行。