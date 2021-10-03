誤打BNT原液遭衛生局裁罰25萬元 恩主公醫院回應了 15:482021/10/03 中時 蔡雯如 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市三峽恩主公醫院誤將未經稀釋的BNT疫苗原液注射於25位民眾，遭新北市衛生局裁罰25萬元，院方表示，尊重主管機關的裁罰。（院方提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市三峽恩主公醫院9月27日在執行接種站疫苗接種作業時，誤把未經稀釋的BNT疫苗原液，注射於25位民眾，新北市衛生局經會同衛福部疾管署及專家組成專案小組調查後，查證該院未落實疫苗作業SOP程序及相關規範，顯見醫院未盡督導之責，新北市衛生局將依違反醫療法，裁處最高罰鍰25萬元。 對此，恩主公醫院回應，尊重主管機關的裁罰，未來施打疫苗一切相關作業遵照衛生主管機關指導原則進行。 桃園環保局強調 最高罰30萬元 內科員工居家辦公 被迫減薪 #裁罰 #25萬元 #恩主公醫院 #回應 #新北市衛生局 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫情誘發 偏頭痛求診增4成 04:102021/10/03 焦點要聞 德國經濟辦事處 奉獻卓著 04:102021/10/03 產業特刊 萬人投案 雲南瑞麗防疫壓力大 04:102021/10/03 焦點新聞 雙鐵員工不給打疫苗大鬧3小時 高雄聯醫無奈「勉予同意」施打 14:302021/10/02 生活 第十輪BNT開打遭放生 藍議員揭25歲年輕人慘況 10:042021/10/03 政治 雙鐵人員闖關打疫苗 議員怒嗆高市衛生局：螺絲鬆了 15:572021/10/02 生活 台北發敬老儲值金 支付悠遊卡公司170萬 04:102021/10/03 地方新聞 通緝犯騎車被攔心虛逃逸 員警遭拖行數十公尺奮力逮人 17:152021/10/02 社會 泰山公寓惡火3死 僅母女獲救 04:102021/10/03 社會新聞 高鐵員工全台疫苗打透透 卻在這縣市被擋 10多人遭勸離 11:162021/10/02 生活 不給疫苗鬧醫院3小時 陳其邁將究責 04:102021/10/03 焦點要聞 生活熱門新聞 口罩可解脫！陳時中宣布新制 3地方不用戴 - 生活 第十輪疫苗開打 明10點預約 3種人有資格 - 生活 郵局明起預約紙本五倍券 不預約這期間領不到 9大QA看這裡 - 生活 巨鱷張血盆大口吞食1.8公尺同類 20秒驚悚片曝網嚇瘋 - 生活 武陵農場日採20公斤杭菊換食宿 網精算大嘆：根本血汗 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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