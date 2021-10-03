天王周杰倫（周董）近日與帶著老婆昆凌及兒女到法國旅行兼工作，在社群上能看到周杰倫與球星內馬爾、姆巴佩拍合照，今日又PO出和「宇宙最強」之稱的甄子丹（丹爺）在巴黎街頭合影，讓粉絲留言「詠春VS.雙節棍嗎」。

周杰倫為了《周遊記》第2季前往法國巴黎拍攝，也去巴黎聖日耳曼看足球賽，還和球星內馬爾、姆巴佩拍合照PO上IG，讓粉絲羨慕朝聖，今（3）再曬出與甄子丹合影，並寫下「葉師傅，今晚酒還行嗎？下次不是一打十，是一打12瓶」且同時擺出格鬥姿態拍照，也釣出阿信PO文也留言「一打12瓶」並留下5個笑臉符號。

44歲甄子丹因葉問迎來演藝事業的高峰，近日也前往德國柏林拍攝《捍衛任務4》，利用空檔時間到法國巴黎參加了《怒火》在法國詭奇電影節（L’Etrange festival）的映後活動，並和周杰倫相聚。

阿緯看到周杰倫PO後則留言「在下外號士林甄子丹，喜歡正牌甄子丹已經二十年」，不少網友都來朝聖留言「求哥出一打歌曲」、「詠春VS.雙節棍嗎」、「快邊喝醉邊打」。

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