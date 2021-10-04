外交部製作國慶影片，影片開頭標明的「玉山主峰」空拍畫面誤植瑞士的山區（見圖），外交部承認失誤向國人道歉，並將檢討追究相關責任。（摘自外交部國慶影片）

外交部為即將到來的國慶特別製作「2021，台灣有你」短片，空拍畫面卻誤用瑞士的山區，對於影片製作與審查過程中的疏失，外交部昨(3日)表達誠摯道歉，並將檢討追究相關責任。不過，國民黨立委江啟臣昨在臉書列出外交部出包事件，分別是2016年國慶酒會看板上，把香港街景當成台灣夜市、2017年第二代晶片護照錯把美國杜勒斯機場當成桃園機場航廈，還有此次的玉山主峰畫面，誤植成瑞士的山區。

對於國慶影片製作與審查過程中的疏失，外交部發言人崔靜麟表示，向國人表達誠摯道歉之意，並檢討追究相關責任，感謝民眾對於國慶影片的關注及熱心提醒，未來會嚴格監督。

而江啟臣則在臉書提到，2016年蔡政府上任首個國慶酒會中「夜市美食區」的大型看板裡，將香港街景當成台灣夜市，當時外交部表示，這是承包商製作的背板，外交部禮賓處雖有瀏覽上面文字，卻沒有注意到背板圖案。2017年外交部發行第二代晶片護照，內頁錯把美國杜勒斯機場當成桃園機場航廈，浪費8千萬元公帑，外交部將責任歸咎承包印製的中央印製廠。

江啟臣指出，今年國慶影音短片向國際社會介紹台灣，卻被山友發現，開頭標註「玉山主峰」的畫面，誤植成瑞士的山區，同樣也推給外包廠商的錯誤而鬧出的大笑話。因此他批，「口口聲聲說要宣揚台灣，但卻是國外的景色比較美，放任誤植事件重複發生。」

最後，江啟臣更質疑，美國說要開放萊豬，政府就配合要人民吞；美國說要賣武器，政府就得擠錢來買，不顧排擠國產武器的採購預算；美國說要台積電的機密資料，政府就說給企業自行決定，現在竟連自己的護國神山也搞錯，這就是蔡政府執政治國的態度嗎？企業有難、政府神隱，政府出包、企業道歉，這就是民進黨的勤政、清廉、愛鄉土？