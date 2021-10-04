王姓男子在父親節時與妻子大吵半小時，鄰居受不了報警，員警趕到後，王男不滿員警佩戴密錄器，大聲叫囂並嗆警，員警因王男對峙時未戴口罩，出言相勸，但王理智線斷裂，幹譙員警三字經，並出手拉扯員警身上密錄器及眼鏡等物，致2名員警受傷，台北地檢署依妨害公務、傷害、毀損等罪起訴王男。

起訴指出，今年父親節8月8日中午，王男與妻子因故發生口角，雙方爭吵持續半小時之久，由於當天是周日，附近鄰居在家休息，卻被王男夫婦吵得受不了，報警處理。

轄區2名員警據報趕到王家處理，王男見員警上門，情緒高漲，對員警詢問毫不配合，並質疑員警佩戴密錄器，以高分貝嗆警「你有密錄器就可以這樣嗎？」員警因疫情期間，見王站在門口對峙時未戴口罩，規勸他要戴口罩，並要他「不要凶」。

但王男不聽，對踏進家的員警大聲叫囂「我在家，為什麼要戴口罩？」，並高舉右臂如跳針般對員警怒吼「我沒有凶」，員警見王情緒將失控，出言「你不要逼我逮捕你」，王聞言大力怒摔手上物品在地，反嗆「你敢對我，試看看」，並辱罵員警三字經。

2名員警即上前壓制逮捕他，王奮力抵抗，嘴上碎碎唸一直爆粗口，並用力拉扯員警身上眼鏡、手錶及密錄器，致2名員警雙手及手腕及臉部、右前臂等處擦挫傷，並弄壞眼鏡及手錶。