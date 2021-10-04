南韓40歲知名男星劉台午（유태오），日前因接下好萊塢電影《Past Lives》而前往美國，但近日回到韓國後卻出現發燒症狀，經過反覆檢測在今（4）日透過經紀公司宣布「確診」，行程被迫中斷，引起網友熱烈討論。

劉台午所屬經紀公司C-JeS娛樂，今日發出聲明表示「劉台午近日結束美國電影的拍攝行程後，於本月1日返回韓國，當時也依照政府的防疫規定做了新冠肺炎檢測，結果皆為陰性，但之後卻陸續出現發燒的症狀，再次前往醫院檢查才呈現陽性反應，確診新冠肺炎」，目前劉台午已取消所有行程全力配合治療，而近期與他接觸過或是動線重疊的公司職員、工作人員及家人也將接受多次檢測，確認是否染疫。

事實上，隨著美國接種新冠肺炎疫苗的人數快速攀升，美國疾病管制暨預防中心（CDC）在今年5月宣布，只要接種疫苗的人，無論室內外都可不用戴口罩，也不用保持社交距離，因此許多美國民眾外出已不再戴口罩，就連美國總統拜登也是如此，似乎宣告疫情已成過去，但不少人還是因此染疫，也讓「戴不戴口罩」的議題持續在各地引發爭議。

另外，目前也在英國拍攝漫威電影的朴敘俊，日前被拍到前往足球場觀賽卻沒戴口罩，引起韓國網友的批評，大部分的人還是認為，即使當地政府已宣布只要提供接種疫苗證明就能不用戴口罩，但人多聚集的場合依然還是戴上口罩才能避免染疫。