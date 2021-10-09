【LIVE直播】指揮中心疫情記者會。（中時新聞網）

國內繼連續9天本土疫情0確診後，今日未再+1，新增1名本土個案、3例境外移入個案。本土個案為台北市的未滿5歲女童，女童與3名家人均未IgM陰性、IgG陽性，研判為過去本土疫情的舊案。另確診個案中，今也新增1例死亡。

本土個案（案16396），為未滿5歲女童，今年10月5日出現發燒、腹瀉等症狀，10月7日就醫採檢，今日確診，Ct值38。衛生單位已匡列接觸者5人，其中4人列居家隔離，1人列自主健康監測，並均安排PCR及血清採檢。

指揮官陳時中表示，這名女童家屬的PCR採檢結果為陰性。另抗體檢驗方面，醫療應變組副組長羅一鈞表示，女童家中有4人（含女童本身）的IgM陰性、IgG陽性，研判非近期感染，可能是過去的本土疫情留下的舊案，對社區威脅小。另女童還有1名家人檢驗中，結果未出爐。抗體陽性的3名家人有1人接種過1劑疫苗，但非疫苗抗體陽性，顯示該家人曾經染疫。

另外，今日也新增3例境外移入個案，為1例男性、2例女性，年齡介於未滿10歲至50多歲，分別自美國(案16394、案16397)、及緬甸(案16395)入境，入境日介於9月24日至10月6日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。羅一鈞表示，3名個案中，有2人為突破性感染，為安16393、16397，2人分別在4月及6月接種2劑BNT疫苗。

今國內也新增1例死亡個案（案8748），為70多歲女性。羅一鈞表示，此案本身有糖尿病史，5月30日接受接觸者採檢，5月31日檢驗陽性後收治住院，6月1日確診。個案住院中曾PCR陰性2次，8月底一度解除隔離，後為轉至機構接受篩檢，Ct值降至22，經定序確定感染英國變異株（Alpha），研判為復陽，進而再度隔離治療，9月17日才解除隔離。

羅一鈞表示，個案曾使用免疫方面的調節劑，有免疫系統和病毒的拉鋸，後脫離呼吸器、肺部改善，後因洗腎持續住院，最後出現肺炎、呼吸衰竭、休克，10月4日不幸病逝。因病程和新冠肺炎有關，長達4個月左右，還是歸類在新冠肺炎的死亡。