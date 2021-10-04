疫情指揮中心放寬戶外口罩規定，在山林、海濱等空曠處，如能維持社交距離，就可不用戴口罩。衛福部長陳時中今天被媒體詢問具體如何區別戴口罩的時機？陳時中說，下海的時候不用戴口罩，上岸之後還是要把口罩戴好。

陳時中受訪時說明，原則要維持社交距離，在維持社交距離的時候，可以合理脫下口罩，如果是在山林健行、散步，旁邊沒有人當然可以把口罩拿下來，有人的時候盡量把它戴起來。相關規定10月5日開始，海邊部分是下海不用戴口罩，上來還是得把口罩戴好。

國民黨立委李貴敏質詢陳時中，如何定義空曠地區，為何只有山林算空曠，如果河濱公園算不算空曠？陳時中說，這樣的定義很多，如果大禮堂裡面都沒有人，那也算空曠。陳也提到為何河邊跟湖邊沒開放，主要是他們認為這邊人流相對多，所以目前是先選擇極端的情形。

李貴敏質疑，這樣的定義是不是變成讓老百姓自己決定？陳時中說，還是要合乎場地跟安全距離，陳時中也說，如果不在山林地區的話，還是要戴口罩。李貴敏再問，若同一家人開一台車，在車內要戴口罩？陳時中說，目前還是要。

此外，第三批客製化標籤的BNT疫苗今日清晨5點36分運抵台灣，陳時中說，今天早上有26萬多劑BNT疫苗抵台，之後陸續還會有疫苗。

李貴敏也問陳時中，BNT疫苗將來還會不會買？陳時中說，明年的次世代疫苗也在考慮中。李貴敏也指出，高端疫苗不受民眾歡迎，衛福部當初的合約有沒有說不受歡迎施打率不高可以終止合約？陳時中說，沒有這樣的規定。