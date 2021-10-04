萬里海水浴場泳客失聯 上午尋獲遺體報請相驗

基隆市25歲李姓男子昨（3）日與親友共7人到新北市萬里海水浴場戲水，下午3時許被發現在離岸30公尺處疑似溺水，親友立即報案求援，新北市消防局派遣船艇及空拍機搜尋，今天上午8時30分許尋獲李男遺體，將報請檢察官相驗，釐清確實死因。

李男的朋友表示，昨天下午快4點時，大夥正準備離開，卻不見李男上岸，隨即聽聞有人大喊「有人溺水！」，然後就看到離岸約30公尺處，李男只剩頭部露出水面，有人立刻划沖浪板趕去救援，但划過去時一個浪打上來，就找不到人了，所以他們趕緊打119報案。

新北市消防局第六大隊出動人員、船艇及空拍機到場搜尋，並通報海巡署、空勤總隊協尋，現場也有海水浴場業者支援水上摩托車協助，截至昨晚7時，受天色影響暫停。

今天上午6時起，搜救人員再度展開搜索，上午8時34分在距離瑪鋉溪出海口前30公尺處尋獲李男遺體，經家屬確認身分無誤，今天將報請檢察官相驗，確認死因。