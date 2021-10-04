新北市議員李倩萍4日在新北市議會質詢指出，新北親職教育輔導執行率過低僅54％，遠低於全國平均82％，另部分依法應提出兒少保護計畫卻逾期未提，要求市府應該落實兒少保護作為。

李倩萍說，根據衛服部統計，新北市近三年兒少保護通報案件持續攀升，2020年達到1萬4543 件，不能說新北兒少保護案件加劇，反而應肯定中央與地方共同推動社會安全網計畫後，發掘越來越多過去不易發覺的兒少保護案件。

李倩萍指出，兒少保護案件黑數陸續浮現後，後端的行政作為如實施親職教育輔導以及提報兒少保護計畫等等，是否落實才是應該關注的焦點。

李倩萍議員表示，兒少受到身心虐待或迫害或未禁止吸食毒品等等嚴重行為，實際照顧者或監護人必須接受 4 小時以上親職教育輔導，衛福部統計，六都平均執行率都在 95％以上，只有新北市執行率是54％，遠低於全國平均 82％，這樣的數據在六都不僅敬陪末座，還是全國倒數。

李倩萍說，新北市家內受虐需執行親職教育的開案數是全國最多，親職教育輔導執行率卻是全國最低，如未進行親職教育輔導裁罰的比例也不高。

李倩萍議員表示，另規定兒少有立即危險或有危險之虞應立即緊急保護與安置計畫，但708 件應該3個月內提出處遇計畫的案件，仍有 10 件尚未提報，甚至還有 2 件超過 9 個月以上，是否因為基層人力不足、部分社工人員工作量過大或者業務交接出現瑕疵，也希望社會局能好好查明並趕緊將破網捕好，以維護新北市兒童福利。

社會局長張錦麗指出，除了委辦團體或個別親職教育，社工、衛生所也都能協助，因為數據沒有整合，才會有遺漏，但不代表沒有檢討空間，會持續加強。