資深媒體人彭文正提告請求確認總統蔡英文「博士論文不存在」，台北地院今年4月16日開庭時，彭要求承審法官張詠惠自行迴避未果，「尿遁」後至收案遞狀對張提起損害賠償之訴。北院今開庭，彭的律師李震華主張，張侵害彭的名譽權和訴訟權，故求償200萬元，並請求在四大報刊登道歉啟事。

彭文正提告請求確認蔡英文博士論文的訴訟，一審由張詠惠審理，但沒有開庭就判決駁回，彭不服上訴，高等法院發回北院後，更一審仍由張審理。今年4月16日開庭，彭當庭聲請法官迴避，張認為不構成應迴避事由，彭因此藉口上廁所，暫離法庭後遞狀另對張提起民事損害賠償訴訟，並以兩造涉訟為由，同時就論文案遞出聲請迴避狀。

損害賠償訴訟今開庭，李震華主張，張詠惠在一審時做出實體判決，因為「一事不再理」原則，彭文正必須浪費時間、精力提上訴；張並在判決理由中指，彭提告「未具體指明並舉證」，實際上卻沒有開庭或發函詢問，未給彭舉證的機會。

李震華並指，張詠惠另懷疑彭文正在學位爭議上並無確認利益，卻未行使民事訴訟法規定的「闡明權」；張更在北院新聞稿發布前，就將判決理由提洩漏給上級長官，供媒體報導使用。張的做法已損及彭的名譽權、訴訟權。

張詠惠的委任律師則說，張未在判決書中逐字記載彭文正主張，是依職權節錄要旨，並依心證做出判決，並無不妥，判決書內容也無不雅字眼或詆毀彭的言論，且彭上訴後，已獲高院發回更審，張的權利並未受到侵害。