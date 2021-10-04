近年來隨著防災意識的提升，新大樓消防安全設備日趨完善，居家生活也更加有保障，除了新大樓外還有許多老屋住家，桃園市消防局第四大隊推廣老屋用火用電安全，讓所有住家都能杜絕隱形危機，民眾可以住得更安心、更暖心。

桃園市消防局第四大隊偕同大溪區仁武里里長邱詠峻及鄰長，發起「老屋用火用電安全訪視」，至老舊社區提醒民眾平時應注意用火用電安全、慎防電器火災，並推廣安裝住警器的重要性，透過消防專業回饋鄉里。

有別於以往採用口頭及文宣方式宣導，活動由消防人員特別攜帶紅外線熱顯像儀，實際檢測民眾家中經常使用的延長線、插座、電器產品電線等位置，是否有過度使用造成異常發熱，透過螢幕上所顯示的畫面，讓民眾「眼見為憑」，強化宣導效果，找出家中潛藏的危機。並藉此向民眾宣導何謂用電的四不原則：用電不超過負載、電線不綑綁折損、電源插座不使用不插、電器周圍不放可燃物。

除此之外，為提升長者、身心障礙者獨自在家時的居家安全，消防隊與里長一同至民眾家中協助安裝「119報案APP」。此APP為內政部消防署於今年度推出，不僅簡化報案程序，若一時忘記家中住址或遇突發狀況，也可透過定位手機位置，找到案發地址；更建立簡訊報案功能，供一般民眾及聽語障人士使用，大幅爭取黃金救援時間。

第四大隊大隊長郭百倫表示，國內建築物火災常見的起火原因為電氣因素、爐火烹調及遺留火種等，建議民眾可汰除家中危險係數高之電器用品、養成「人離火熄、隨手關閉電源」好習慣，並裝設足夠數量之住警器，進而提升居家消防安全品質，平時只要多花心思在居家安全，就能有效減少憾事發生、降低生命財產安全的損失。