52架次共機擾台創紀錄。(圖/國防部提供)

解放軍軍機擾台創下新高數量，據國防部今(4日)公布最新共機動態顯示，今天有有52架共機侵擾台灣西南空域，再創單日侵擾最高紀錄。前外交官介文汲直言，今天的機群規模，已經是在進行實戰演練，不過介文汲認為，大陸方面想透過此舉震懾民進黨政府，並釋放訊息給美日。

根據國防部公布的數據顯示，4日擾台的52架共機中，34架殲-16、2架蘇愷-30，及2架運8-反潛機及2架空警-500，12架轟-6空軍派遣空中巡邏兵力應對，並以廣播驅離與防空飛彈追蹤監控。

介文汲4日在中天政論節目《頭條開講》中表示，今天來了50幾架，這都是實戰狀況的演練了，因為派3、5架或7、8架不是實戰，是熟悉環境而已，這次的多機種配置，可能實際有在演練戰術了，但最重要的還是背後的政治意涵。

介文汲認為，這其中震懾和威嚇民進黨政府的意義很大，因為最近民進黨政府在外交上動作頻頻，比如駐美代表處改名、推動入聯活動等等，讓大陸感覺台獨態勢往上升高，於是決定展現不惜使用武力的決心，另外也是藉機釋放訊息給美日，不管你講什麼，我的行動擺在前面。

介文汲指出，這反映出兩岸關係已經緊繃到一個臨界點，同時他也認為，此舉也有針對日前美國南海演習的意涵，若從趨勢上來看對台灣是不利的，兩岸之間距離兵戎相見又近了一步，老百姓要提高警覺，不要讓民進黨把台灣往戰爭邊緣推。