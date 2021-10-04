52架共機擾台 美國防部批中國軍事活動破壞穩定 22:382021/10/04 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 解放軍軍機侵擾我西南空域已常態化，今天派出52架次，是史上最大規模。圖前為空軍F-16戰機監控共軍轟六。（國防部提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國國防部今天表示，中國在台灣附近加強軍事活動破壞了穩定，並提升誤判形勢的風險。 路透社報導，美國國防部發布聲明表示：「我們對台灣的承諾堅若磐石，且有助維護台海與區域內和平。」 空軍今晚發布共機動態，52架共機，包括34架殲16、2架蘇愷30、2架運8反潛機、2架空警500、12架轟6，白天侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ），也是國防部去年9月17日揭露共機動態以來，數量最多一次。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1101004 10/1有38架共機擾台 美國防部：確保台灣能自我防衛 #台灣 #共機 #擾台 #美國國防部 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 兩韓恢復熱線 專家：恐只是北韓象徵性舉動 13:142021/10/04 國際 陸頻頻破紀錄出動軍機施壓 吳釗燮要澳洲幫忙 11:412021/10/04 國際 今52架次共機擾台再創新紀錄 空軍忙翻了 20:182021/10/04 政治 美股+銀銅原物料強彈 連動相關ETF價揚 12:102021/10/04 財經 菅義偉卸任首相 任內強調台海安全5度贈台疫苗 16:442021/10/04 國際 駐美處正名案推手 美議員夏波證實改名有望 10:272021/10/04 國際 權證星光大道－凱基證券 鈊象利多湧現 營運加分 04:102021/10/04 證券．權證 時論廣場》共機創新高 打台灣給美國看（湯紹成） 19:312021/10/04 時論廣場 打破壁壘 支付寶開放銀聯雲閃付 04:102021/10/04 產業財經 今天52架共機擾台破紀錄 專家看到驚喊：這是實戰編隊 21:082021/10/04 政治 淨零，下架違法瀆職的「非核」牌位 04:102021/10/04 時論廣場 共機持續大規模擾台 3航母6國海軍開展南海聯合演習 19:332021/10/04 兩岸 蔡政府年編18.6億宣傳預算卻出包 趙少康轟：國際笑柄 17:282021/10/04 政治 國際熱門新聞 必須被認識的太陽能板「陰暗面」 - 國際 BNT打完2劑六個月後 美研究：半數受試者中和抗體消失了 - 國際 大陸拿立陶宛沒轍？ 國家利益：北京經濟脅迫有致命缺陷 - 國際 陸頻頻破紀錄出動軍機施壓 吳釗燮要澳洲幫忙 - 國際 諾貝爾生醫獎得主出爐 驚喜獲獎後第一反應太逗趣 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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