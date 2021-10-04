美國國防部今天表示，中國在台灣附近加強軍事活動破壞了穩定，並提升誤判形勢的風險。

路透社報導，美國國防部發布聲明表示：「我們對台灣的承諾堅若磐石，且有助維護台海與區域內和平。」

空軍今晚發布共機動態，52架共機，包括34架殲16、2架蘇愷30、2架運8反潛機、2架空警500、12架轟6，白天侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ），也是國防部去年9月17日揭露共機動態以來，數量最多一次。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1101004