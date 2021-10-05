退休警察「條子鴿」因影射開謝維洲紅單，事後被記申誡，引發軒然大波，士林警分局依違反《社會秩序維護法》散布謠言，足以影響公眾安寧為由，通知「條子鴿」酈俊睿到案說明，今天上午10點40分，條子鴿委託律師姜鈞到警局代為說明，本人並現身，姜鈞表示，酈聽辦公室同事講的，不記得誰告訴他。

上月4日，退休警察酈俊睿以臉書暱稱「條子鴿」，影射從警時，曾攔查時任行政院院長謝長廷兒子謝維洲闖紅燈，之後遭處分，但北市警局澄清，酈在北市任職時，謝長廷已經不是行政院院長，立委莊瑞雄辦公室執行長林延鳳，上月8日舉報酈違反社維法，後經士林警分局第1次傳喚，酈本人未出現也。

但因違反社維法，就算酈不到警局，也不會遭通緝，警方本月5日第2次通知到案，酈委由律師姜鈞到警局說明，對開紅單遭記申誡一事，姜轉述酈說法，並非親身經歷，而是聽辦公室同事說的，至於誰說的，因時間久遠，已經不記得了。

警方後續，將依違反社會秩序維護法將案件函送士林簡易庭裁處，依法可處3日以下拘留或新臺幣3萬以下罰鍰，但實際裁罰金額，可能遠低於律師費，酈寧願委由律師出面，本人卻不願意現身，說明全案的原委。