少年酒後失控搗毀超商收銀機 遭帶回警局裁罰

北市文山區羅斯福路六段8日深夜發生民眾搗毀超商櫃檯，1名未成年男子酒後失控，大力推倒超商收銀機以及擺放在櫃檯的物品，一旁親友見狀，來不及制止，只能在旁大喊，警方獲報到場，少年還在巷弄遊蕩，隨即被帶回警局管束，並通知家人到場，酒後失控沒有戴上口罩，將被依法裁罰。

16歲江姓少年，本月8日與潘姓表哥、高姓表妹，到羅斯福路的KTV唱歌，店員發現，3人有攜帶酒類，隨即告知因應疫情，店內不可飲食，要求3人將酒類寄放櫃檯，離去時才可以帶走，江姓少年因而不滿，將滿肚怨氣發洩在隔壁超商店員身上。

江姓少年先踹倒停放騎樓的機車，店員聽到聲音，立即躲在一旁，他進門後，直接將收銀機推倒，一旁表妹大喊「你在幹什麼」，但也拉不住江男失控行為，店員立即通知警方到場。

警方表示，江男只有16歲，一旁的表妹、表哥都未成年，3人全部被帶回警局管束，並通知家長到場，店家將循民事損害賠償求償，另外，在室外空間未佩戴口罩部分，警方將依法函請北市衛生局裁罰。

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