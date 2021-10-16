餐敘太嗨與鄰桌起口角 友人勸攔未釀肢體衝突。

台中1名24歲的李姓男子，16日凌晨1時22分許，與友人在西屯區馬龍潭路上某餐酒館內吃飯喝酒，因不滿其他桌民眾聲音太大上前勸導時，與其中1名王姓男子發生口角糾紛，拉扯過程中造成李男頭部輕微擦傷，王男頭部紅腫；警方獲報到場時，雙方已由朋友排解，雙方均暫不提告。

酒過三巡大家都聲量放大！警方指出，今天凌晨1時22分許，李男與友人同桌吃飯喝酒時，因不滿其他桌民眾聲音太大上前勸導時，與其中42歲的王男發生口角糾紛，拉扯過程中造成李男頭部輕微擦傷，王男頭部紅腫，雙方均無明顯傷勢。

轄區第六分局獲報，於台中市西屯區馬龍潭路上某餐酒館內，有民眾酒後發生口角糾紛，警方到場時雙方友人已自行排解，未衍生進一步衝突，警方除當場告誡外，亦告知相關權利，雙方均表示不提出告訴。

警方呼籲，民眾酒後切勿藉故生端，警方絕不容許不法行為挑戰公權力，務必將不法分子繩之以法，以維護市民安心的生活環境。

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