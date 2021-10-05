全球功率導線架市占龍頭-順德(2351)，受惠車用、5G及美國基礎建設商機湧現，第四季業績維持高檔可期，投信已經連續兩個交易日買超力挺，5日盤中爆量、一度衝上漲停136.5元，股價大漲了12元，成交量逼近6000張！

順德表示，目前接單良好，若東南亞疫情未嚴重影響客戶拉貨，第四季維持高檔有望，毛利率亦可望因產品組合優化及高稼動率維持水準；而亞系外資將順德評等列為「優於大盤表現」。

全球車市自去年第四季強勁復甦，順德營運也展現成長力道，今年上半年稅後淨利為4.09億元，年增2.47倍，EPS2.25元；受惠車用、5G及美國基礎建設商機湧現，順德前八月合併營收為71.27億元，年增33.08%。

順德積極擴產因應訂單需求，南投新廠預計10月完工、11月設備進駐，主要從事電鍍與表面處理後段製程，最快第四季開始陸續貢獻營收，為營運動能添柴火。