公路總局表示，今（11）日至中午12點，台9線礁溪路段、台9線蘇花公路崇德路段北向及台9線南迴公路太麻里路段南向車多壅塞，預估中午過後收假車潮將持續湧現。另受圓規颱風外圍環流影響，今日晚間風雨可能增大，建議用路人儘早北返通過蘇花路段。

公路總局預估台1線水底寮、台2線福隆~瑞濱及萬里~大武崙、台2線及台2乙線關渡~淡水、台3線及台7線大溪~慈湖地區、台9線蘇花路廊、台9線南迴公路、台18線中埔交流道、台26線墾丁、台61線鳳鼻及竹南、台65線至國道3號土城交流道等10處路段易車多或壅塞。