全國連續六天本土＋0。中央流行疫情指揮中心今（5）日公布國內無新增本土病例。針對逐步放寬的防疫政策與行業復業，侯友宜於今日的防疫記者會指出，一切均遵照中央指引，但也呼籲市民，面對新型態防疫生活，仍需隨時戴口罩，病毒才不會到。

直播》新北公布開放KTV歡唱配套，侯友宜最新說明。

侯友宜於今日的記者會上，已連續多日零確診，謝謝市民朋友這段時間保持的低度活動，讓疫情逐漸穩定，針對視聽歌唱業與資訊休閒業於5日正式受理申請復業，侯友宜表示，業者需遞交申請書、防疫計畫、從業人員疫苗接種清冊與證明，且須於現場貼示核准公文，並配合公安消防稽查。

針對昨日中央公布餐飲場所鬆綁，侯友宜說，包括內用不限制隔板、內用放寬桌菜與自助餐取餐方式、便利商店茶葉蛋等熟食自行夾取等，一切以中央公告為主，但地方上的細則仍盼請市民配合，把防疫做到位，侯友宜強調，要安全的新型態生活模式最重要的是「隨時戴口罩，病毒不會到」，倘若無法保持社交距離，口罩就是最好的防護，不僅保護自己也保護他人，其餘中央公告鬆綁項目，地方將會逐一討論完畢後即公布。