全台陸續解封，新北市長侯友宜表示，中央宣布視聽歌唱業開放後，昨晚接到經濟部公文後，市府研商後，要求業者必須提出復業申請書、防疫計畫與從業人員清冊證明等，目前已經有3家業者提出申請審查中；侯友宜說，中央也陸續取消隔板等規定，放寬幅度非常大，但新型態生活模式安全最重要就是「隨時戴口罩、病毒不會到」，無法保持社交距離，口罩是最好的防護，保護自己保護別人。

侯友宜表示，昨日新北新增確診個案0人，中央昨日宣布視聽歌唱業復業，昨晚接到經濟部公文後，展開研商，現場也會有消防安全稽查，會張貼核准公文，讓民眾了解場所經過檢查。

侯友宜說，目前已經有三家業者提出申請，市府會做好嚴格把關，做好防疫，讓不通風場所，做好防疫相關準備工作。

侯友宜也說，中央開放餐飲內用不用再使用隔板與1.5公尺，開放幅度非常大，地方一定會遵循中央公告為主， 但相關防疫規定仍然要做好，新型態生活模式安全最重要「隨時戴口罩、病毒不會到」，無法保持社交距離口罩是最好的防護，保護自己保護別人。