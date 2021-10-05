因為長年感覺背部痠痛，有時還合併下肢痠麻，台中75歲張姓老農走路經常搖搖晃晃、就像喝醉酒一般，雖因此而深感困擾，卻因害怕手術、遲遲未接受積極治療，直到近來他病情惡化，已出現手部僵硬、遲鈍等問題，檢查確診為頸椎退化病變及多節神經壓迫導致，經接受後位椎弓整形手術，終於找回昔日的好身手。

亞洲大學附屬醫院脊椎暨疼痛治療中心、骨科部主治醫師羅達富指出，張姓老農因長年在田間耕種，必須要長時間彎腰，導致他背部、下肢都出現痠麻、疼痛感，日前更因疼痛而影響到日常的行動，走路時左搖右晃，總讓人不忍的想趨前攙扶他。

張姓老農到醫院就診，經問診發現他不但背部及下肢疼痛，甚至已經出現手部僵硬、動作遲鈍及深部反射功能過度反應等問題，經進一步檢查確診他頸椎退化病變且有多節神經壓迫的情況，經與家屬溝通後，先為他施行「後位椎弓整形」手術，術後隔天，張男即感覺手指不再僵硬、行走時動作也逐漸恢復正常。

羅達富表示，脊椎退化性疾病可能造成腰背疼痛及下肢神經壓迫，常也伴隨頸椎問題，根據文獻報告發現，腰椎不適就診的病患中有40％合併頸椎問題，而其中又有10％的主要症狀來自於頸椎。近年來因生活型態轉變，以及電子產品的使用、姿勢不良等因素，有頸椎問題的患者有增加趨勢。

羅達富舉張姓老農的情況為例，他說，張男在手術中將神經後方的椎弓截斷，以增加神經管通道的方式減除神經壓迫，再用骨板固定被截斷的弓椎，相較傳統前位手術不但可減少氣管、食道併發症，且無關節活動受限的問題。