中市某汽車公司以11萬元轉賣1輛里程約48公里二手車給車行，車行因儀表板故障，更換里程表後，顯示里程變為13萬多公里。網路仲介王男刊登車訊，因邱男有意購買，夥同「阿全」向車行調車，兩人隱瞞調里程數問題以17萬5千元賣給邱男，邱男將車送原廠檢修才知被騙，台中檢方依詐欺罪起訴王男2人。

起訴書指出，王女1輛2008年出廠的自小客車在今年1月16日以6萬元賣給某汽車公司，該汽車公司在10多天後以11萬元轉賣給大里區1家中古車行，當時該二手車的行車里程數約為48萬公里。

中古車行以儀表板故障而更換該車里程表，更換後的里程變為13萬多公里。經營網路仲介二手車的王男，在網路刊登販售該二手車的車訊，邱男在同年2月22日聯繫有意購買。

王男轉知阿全向二手車行調車，阿全隔天就將車開到邱男住處附近提供現場賞車，邱男詢問該車是否有「調表」？王男及阿全蓄意隱瞞，並誤導買方的里程判斷，雙方談妥以17萬5千元成交，賺取差價。

邱男分2次匯付車款，在同年3月2日辨理過戶，2天後將車開到原廠服務廠檢修，廠方電腦紀錄顯示該車里程數竟高達47萬9千公里，才知受騙，怒而報警。

阿全到案，供稱有告知王男該車實際里程數，辯稱邱男是王男的客戶，應該由王男告知；王男則辯稱，他不知道該二手車的里程數「調表」一事，他在此宗買賣只賺介紹費1500元。