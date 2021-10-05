中印邊境衝突

自從中印去年爆發流血衝突後，雙方設法降低緊張，但至今似乎無解。超過100名解放軍8月30日據說越過東拉達克（Ladakh）中印未定邊界「實際控制線」（LAC），深入印度領土約5公里。

據《外交家》（The Diplomat）雜誌網4日報導，儘管他們在當地待了3小時，並破壞包括橋梁在內的基礎設施，但印度部隊並未加以挑戰或驅離。

這類重大「入侵」事件照理說應該引發印度地面部隊回應，或起碼政府官員聲明，但新德里至今尚未針對相關事件公開發布聲明。不過，印度官方沉默並不令人意外，去年新德里和中方邊境緊張，莫迪（Narendra Modi）政府的戰略中，否認和沉默已成了要素，而這與印度對巴基斯坦的態度迥異。

去年4月，中方開始在東拉達克集結部隊，並進入印度幾個邊境據點好幾公里。雖然去年5月媒體廣泛報導，指出解放軍增兵，全副武裝，並在實際控制線的印度這一側搭建帳篷，但印度政府卻駁斥了報導。

印度陸軍司令納拉瓦內（Manoj Naravane）輕描淡寫地說，這這不斷升高的危機是「暫時而短期的對峙」。的確，就算去年6月15日加勒萬谷（Galwan Valley）中印流血衝突導致20名印度部隊與4名解放軍喪生後， 莫迪卻在全黨大會中說，中方既沒有入侵印度邊界，也沒有佔領任何哨站。

莫迪想要占上風，力挫在野黨，把自己塑造成能掌握邊境局勢的人，可是卻讓中方占領印度土地，削弱了印度在會談中的地位。

他在全黨大會上大聲說，「今天我們有沒人能覬覦任1吋領土的戰力，印度部隊具有能馳赴多個地區的戰力」。然而，地面的現實卻截然不同，印度正在邊境上一步步退讓。中印間至今舉行了12輪軍長級會議，但只在少數衝突點撤軍，而過程卻對印度不利。