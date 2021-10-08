中印部隊邊境對峙

約有200解放軍上周越界，雙方在邊界緊張對峙，後來印度部隊在接近「實際控制線」（LAC）的阿魯納恰爾邦（Arunachal Pradesh）加以攔阻。

據《今日印度》（India Today）和新德里電視台（NDTV）8日報導，消息人士說，這些解放軍從西藏進入具有戰略地位的達旺鎮（Tawang），試圖破壞無人掩體。不過，雙方在對峙過程中，印度的防禦工事並沒有受損害。

這發展就在消息傳出，解放軍在北阿坎德邦（Uttarakhand）越界約1個月後。消息人士說，雙方對實際控制線的認知不同，並都在他們認為的線上巡邏。

消息人士透露，解放軍和印軍很可能對峙了好幾小時，彼此有肢體接觸，後來雙方才撤退。半官方通訊社「印度報業托拉斯」（PTI）說，有近百解放軍8月30日越界，並進入實際控制線5公里。而消息人士說，令印度官員驚訝的，是解放軍越界的人數。