先前言之鑿鑿要捍衛自己的宗教信仰，堅持不打疫苗的勇士中鋒威金斯，但最終還是在熱身賽開打前接種了疫苗，並且在今天的熱身賽首戰攻下13分，幫助球隊121比107輕鬆擊敗拓荒者。威金斯賽後受訪時表示，打疫苗不是自願的，但在現實下只能無奈接受，但不曉得會不會因而罹患癌症。

威金斯強調，既然走上打球這條路，這個身體就不再屬於自己的，如果你想要繼續在這環境生存下去，就得遵守對方制定的規則。」

威金斯隨即話鋒一轉的說，「我希望那些比我堅強的人們能夠繼續堅持自己的信仰，最終能夠贏來勝利曙光。」

威金斯強調，「我看到不少人打了疫苗後的不良反應副作用，也有人一點都沒事，我不知道疫苗在我身體裡面會有什麼影響，或許會讓我得到癌症也說不定。我不想接種疫苗，但也不想缺席新賽季比賽，因此我只能被迫接受。」

威金斯接種疫苗之後，勇士全隊完全都施打了疫苗，新賽季就不再受到任何限制。對此，當家一哥史提芬柯瑞開心表示，他可以表達任何想法，但很高興他最終選擇了和隊友並肩作戰，他履行了作為一名球員應該做的事情。