42歲香港男星林盛斌（Bob）與圈外老婆黃乙頤結婚14年感情恩愛，育有三女一子，然而他近日卻在社群網站PO文，透露最近發現老婆半夜行跡可疑，每晚必調鬧鐘起床，接著又偷偷走出房門，令他忍不住懷疑老婆與姦夫約好時間講電話。然而事實真相卻與他想的天差地遠，才會讓林盛斌發文求助網友，問問有什麼好方法讓他不要那麼內疚。

林盛斌PO文透露，最近發現老婆每逢夜晚的12點、凌晨3點與早上6點必調鬧鐘起床，接著她就會走出房門，幾分鐘後再回床上就寢，這個行為持續了一段時間，令林盛斌坦言懷疑過老婆是半夜與姦夫約好時間偷講電話，才會如此鬼鬼祟祟。

後來林盛斌終於忍不住開口向老婆討真相，才知原來老婆為了幫小兒子戒尿布，專程調鬧鐘起床帶兒子去上廁所，避免兒子尿床弄濕床單與棉被。

不過林盛斌還是放心不下，又問老婆：「那為何以前三個女兒都不是這樣做，只有兒子要抱去廁所？」老婆則是態度淡然地回答：「其實那麼多年每個小孩我都是這樣做，是你沒有留意。」一席話令誤會老婆的林盛斌震驚不已，急忙詢問網友有什麼好方法讓他心情不那麼內疚。