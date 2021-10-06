張立昂跟邵雨薇分手後，感情生活一直備受關注，女方跟吳慷仁穩定公開交往，張立昂則曾被拍到帶車模凱倫回家。今年五月遭女大生毀滅式爆料後，被指換愛光速的他，身旁又出現新對象，本刊直擊張立昂帶著另一位新的短髮「屁蛋妹」共車回家，事前還故佈疑陣，避免有同框的可能，跟他先前的躲拍手法如出一轍。

同事先離開後，張立昂準備踩電動獨輪車離開。（圖／本刊攝影組）

八月二十七日晚間六點半，張立昂與同事在經紀公司門口聊天，同事先離開後，踩著電動獨輪車離去，也不知道是技術尚未純熟或是顧慮到交通安全，一路上走走停停，後來乾脆牽著獨輪車步行。

不知是否顧慮到交通問題，張立昂一路上走走停停，後來牽著獨輪車步行。（圖／本刊攝影組）

張立昂進入一家LED材料店採買燈具相關商品。（圖／本刊攝影組）

七點左右，張立昂到了一家LED材料店採買燈具相關商品，大約半個小時後，有輛計程車停到店外，車上還坐了一個戴帽子的短髮妹，她下車走到店外面看了一眼後又回車上。正當本刊記者覺得奇怪時，張立昂走出店門並到了計程車邊和車上女生講了幾句話，接過對方給的東西後轉頭回到店內，接著帶著電動獨輪車搭上短髮妹乘坐的計程車，共車離去。

大約半個小時後，有輛計程車停到店外，張立昂走出店門並到計程車邊和車上的女生講了幾句話，之後又共車離去。（圖／本刊攝影組）

雖然女生特地搭車去接張立昂，但兩人在車上互動不多，也鮮少對話。（圖／本刊攝影組）

七點五十三分，計程車停在張立昂住處附近，有趣的是，車子並非開到他家門口，而是在隔壁巷子停車。此地無銀三百兩的張立昂，還故佈疑陣，拿著獨輪車後將計程車門關上，邊走邊留意著周遭可疑人車，待他走進住處巷子後，女方才下車。

都已經搭上計程車，但車卻在張立昂隔壁巷子停下而非家門口，他下車步行住返家。（圖／本刊攝影組）

在張立昂走進住處巷子後，短髮妹才下車，手上還拎著張立昂剛剛在LED材料行採買的商品。（圖／本刊攝影組）

等女生下車後，才看到她身材相當火辣，身穿極短短褲，轉過身掉出兩顆屁股蛋格外吸睛。由於這個「屁蛋妹」戴著帽子加上口罩，無從看清面貌，乍看以為是曾被媒體拍到的車模凱倫，然而，女子身上沒有刺青，眼神和身材可以看得出不是同一人，但短髮女有著白皙皮膚及大眼睛、細直美腿及渾圓翹臀，跟張立昂過往的菜都還算是同款。

女生下車去便利商店買東西，還刻意換戴了不同顏色的口罩才走出店外。（圖／本刊攝影組）

手上大包小包的屁蛋妹，手上其中一袋正是張立昂剛剛在LED材料行採買的商品，她下車後，並沒有直往張立昂住家，而是先到附近的便利商店採買。令人百思不解的是，女生買好東西後，還刻意換戴了不同顏色的口罩才走出店外，並且刻意繞路，最後仍是走向張立昂的住處，各種小心翼翼複雜的進門SOP，也能解釋關係似乎並不單純。

張立昂的新女伴擁有火辣身材，背後可見渾圓的屁股蛋，十分吸睛。（圖／本刊攝影組）

本刊詢問是否有新交往的對象，張立昂的經紀人表示這是他朋友去工作室找他聊工作的事，約莫兩小時後就離開了，謝謝關心。

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