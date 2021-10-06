天后張惠妹（阿妹）做公益不落人後，近來擔任家扶基金會愛心大使，6日首度推出「家扶xaMEI-愛無限LINE貼圖」，她的經紀人陳鎮川昨表示因為是慈善，阿妹聽到邀約一口答應，還特別有交代工作人員貼圖內容要有趣，不要太過於一般。

阿妹與陳鎮川等人私下皆響應公益貼圖，他們早已購買許多送給身邊朋友，希望能擴大慈善公益的效應。阿妹向來享受宅在家時光，近期較少公開曝光，陳鎮川也說阿妹因為拍攝這組貼圖，把狀態調得比較回到工作狀態，預告在今年底前會陸續曝光新工作計畫。

阿妹原訂在2018年暑假發行「烏托邦演唱會」DVD，至今仍在製作中，陳鎮川昨透露「烏托邦演唱會」DVD一直都沒有放棄過！並預告說：「今年內應該可以完成。」他分享阿妹在這個作品上原先就沒有考慮商業條件，所以覺得就算錯過大家所說得銷售黃金時間，阿妹也覺得無所謂。

阿妹出道以來，自我要求很高，她坦言：「每一次的演唱會都是拼了命表演的結果，如果錄製的成品沒有到很忠實的表達當時的點滴和感覺，就沒有資格跟大家分享了。」因此剪接師目前仍努力中，粉絲敬請期待。

阿妹日前首度拍攝貼圖，身穿清新風服裝，搭配「給你一個讚」、「超棒的」等充滿正能量、生活實用的詞語，阿妹說：「很開心首次推出貼圖就是以公益方式幫助家扶的弱勢兒少，邀請大家跟我一起透過貼圖傳遞愛心。」