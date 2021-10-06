有網友日前在「爆料公社」爆料指稱，一名高雄三民二分局賴姓交通分隊長，長期霸凌謾罵下屬，三個月已有2名員警送醫急救，引發各界關注，三民二分局今（6日）已對這名分隊長記過處分，但記過原因不是因為賴員罵下屬，而是他未陪同員警赴醫院與同仁送醫一事未向上報告。

三民二分局看到網友po文之後，連夜進行調查及求證，經初步調查，賴姓交通分隊長6月30日9時左右，指導某員警處理交通事故案件分隊長時，口氣嚴厲，致使該員警身體感不適癱軟，隨即撥打119送醫救治，但當日下午三時就出院。

該分局事後對此正式對外說明，內容指出，交通分隊員警A處理交通事故案件分隊長在旁指導時，因口氣嚴厲，致使員警A身感不適而癱軟，惟未有失去意識之情形。當下即撥打119於9時13分送高醫診治，並請隊上同仁陪同就醫，另於當日15時許出院，因分隊長尚需替員警A完善後續案件處理程序，而未能陪同就醫及疏於報告分局辦理慰問，違反報告紀律，惟分隊長全程以電話與陪同同仁及員警A保持關心聯繫，尚查無漠視員警A健康之情形。另文中提及分隊長懷疑同仁吃減肥藥一節，係分隊長未經詳細查證脫口而出，此節實屬言詞失當，確有疏失。

9月16日15時分隊長指導交通分隊員警B處理酒駕肇事案件時，因口氣嚴厲，致使員警B情緒緊張，發生痙攣現象，即撥打119於15時48分送義大大昌醫院診治，且由分隊長全程陪同，經醫師檢查表示係因緊張過度換氣，導致痙攣及血壓升高等狀況，於休息恢復在當日18時許出院。

針對6月30日分隊長疏於報告同仁就醫，而違反報告紀律，及對於同仁未經查證之事言詞失當部分，調查屬實，以上二節併計陳報警局核予記過處分。