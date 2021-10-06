清水岩露營區至今已經有36年歷史，歷經多任縣長爭取，終於在王惠美任內以OT方式招商出去，開幕後將成為全國對大的露營園區。(吳建輝攝)

園區內蘊藏著豐富的溫泉資源，目前將先開放一搬遊憩區與豪華露營區，包括26頂豪華露營帳篷，五星級冷暖空調，還有首創帳篷山林沐浴泡澡，讓人能真正沉浸在森林浴中。(吳建輝攝)

園區包括草坪遊憩區、DIY 體驗、攀樹活動、生態導覽、藝文表演、客製化戶外婚禮等豐富有趣的體驗活動，相信能為彰化社頭觀光帶來新氣象，打造當地熱門打卡新地標。(吳建輝攝)

彰化縣社頭鄉清水岩豪華露營園區《清水那方》6日開幕，彰化縣長王惠美與業者一同揭幕，王惠美表示，清水岩露營區為全台面積最大的合法露營區，占地將近10公頃，歷經3任縣長努力，如今終於開幕，擁有首創帳篷獨立浴缸的豪華露營體驗，顛覆民眾對露營的體驗，在這疫情趨緩期間，邀請大家到彰化遠離塵囂，走入大自然，享受身心靈的SPA饗宴。

清水岩露營區至今已經有36年歷史，歷經多任縣長爭取，終於在王惠美任內以OT方式招商出去，開幕後將成為全國對大的露營園區，加上園區內蘊藏著豐富的溫泉資源，目前將先開放一搬遊憩區與豪華露營區，包括26頂豪華露營帳篷，五星級冷暖空調，還有首創帳篷山林沐浴泡澡，讓人能真正沉浸在森林浴中。

王惠美表示，清水岩露營區歷經3任縣長遲遲無法開業，直到她上任後去年成OT，直到看到今天的成果，感覺所有辛苦都值得了，感謝所有縣府同仁，還有相當用心的業者，也感謝在地鄉親因施工期間造成不便，未來將規劃回饋方案，訂定「社頭日」，每月第一周的周三上午9點到中午12點社頭居民都可免費進入一般遊憩區。

王惠美說，彰化很有料，只是過去太低調，未來結合清水岩寺、十八彎古道等景點，銜接田中、二水馬拉松，串聯起多項在地觀光工廠，連成一線，相信彰化東南角會變成相當重要的觀光聖地，讓彰化擺脫旅遊沙漠的稱號。

清水那方曾董事表示，若不是王縣長的睿智，讓清水岩與清水匯公司簽約合作，相信很難將大家相聚在此，今年因為疫情造成工程延宕，卻也讓作品能夠更完美的呈現在民眾眼前，包括草坪遊憩區、DIY 體驗、攀樹活動、生態導覽、藝文表演、客製化戶外婚禮等豐富有趣的體驗活動，相信能為彰化社頭觀光帶來新氣象，打造當地熱門打卡新地標。