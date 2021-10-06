2021年諾貝爾化學獎於台灣時間6日下午5時45分揭曉，由德國化學家李斯特(Benjamin List)與美國化學家麥克米倫(David W.C. MacMillan)，以不對稱有機催化而得獎。
諾貝爾獎稍早在推特上寫道，2021年諾貝爾化學獎得主將於數小時後公布。遙想1911年，居禮夫人拿下諾貝爾化學獎的榮冠，成為史上首位拿下兩項諾貝爾獎的得主(1903物理獎、1911年化學獎)。今年誰將與居禮夫人一同戴上化學獎得主的華冠？預知詳情請關注頒獎過程。
諾貝爾官網還整理一系列化學獎的冷知識；比如，自1901到2020年，諾貝爾獎共頒發112次化學獎。其中，63次的獲獎者僅有1人，英國生物化學家桑格（Frederick Sanger）在1958年與1980年2度獲獎，97歲的古德諾（John Goodenough）為有史以來最年長的得主，迄今共有7名女性獲得化學獎。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。