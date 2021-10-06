2021年諾貝爾化學獎於台灣時間6日下午5時45分揭曉，由德國化學家李斯特(Benjamin List)與美國化學家麥克米倫(David W.C. MacMillan)，以不對稱有機催化而得獎。

When Marie Skłodowska Curie was awarded the 1911 Nobel Prize in Chemistry she became the first person ever to receive two Nobel Prizes.



Who will join Marie Skłodowska Curie as a chemistry laureate? Find out when the 2020 Nobel Prize in Chemistry is announced today.#NobelPrize pic.twitter.com/l09TWiDtUM — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6 2021

諾貝爾獎稍早在推特上寫道，2021年諾貝爾化學獎得主將於數小時後公布。遙想1911年，居禮夫人拿下諾貝爾化學獎的榮冠，成為史上首位拿下兩項諾貝爾獎的得主(1903物理獎、1911年化學獎)。今年誰將與居禮夫人一同戴上化學獎得主的華冠？預知詳情請關注頒獎過程。

諾貝爾官網還整理一系列化學獎的冷知識；比如，自1901到2020年，諾貝爾獎共頒發112次化學獎。其中，63次的獲獎者僅有1人，英國生物化學家桑格（Frederick Sanger）在1958年與1980年2度獲獎，97歲的古德諾（John Goodenough）為有史以來最年長的得主，迄今共有7名女性獲得化學獎。