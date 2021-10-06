香港特首林鄭月娥今天發表任內最後一份《施政報告》，她在「總結」部分談到家人的無限信任及默默支持時一度哽咽。

林鄭月娥以「團結建未來」作為這份施政報告的總結，並表明「想說幾句感性的話」，她稱，從41年前離開大學校園，踏入政府以來，一直堅信憑著為民服務的理念和積極有為的作風，就可以在政治體制內建設更公平、更仁愛的香港社會。而她有幸參與香港順利回歸；回歸後又在不同工作崗位貫徹落實「一國兩制」，確保香港長期繁榮穩定。

她續稱，4年多前就任特區行政長官，深感任重道遠，既是她公務生涯內最大的榮耀，也迎來了人生中最大的挑戰。上任不到兩年，就因「修例風波」、社會暴亂、外部勢力不停粗暴地干預香港事務、新冠疫情衝擊，而承受前所未有的巨大壓力。

支撐著她排除萬難的動力，來自中央永遠是特區堅強後盾的諄諄囑咐、她在就職時承諾為香港市民一直護航的不變初心，和家人的無限信任及默默支持。說到「家人的無限信任及默默支持」時，林鄭月娥一度哽咽，無法言語。

待情緒平伏後，林鄭說，今天香港在國家安全和選舉制度雙重保障下，已回到「一國兩制」的正確軌道，她比任何時候都對香港更有信心、更肯定香港可以融入國家發展大局，在國家邁向第二個百年奮鬥目標的進程中，發揮不可替代的作用，當然亦更期盼大家可以培育國家觀念、香港情懷、對社會有承擔的新一代，薪火相傳。

林鄭還強調，明年是香港回歸25周年的重大日子，由政務司長領導的跨局跨部門委員會已展開籌備一系列慶祝活動的工作，並於稍後與社會各界溝通，共同舉辦更多精彩活動，務求達致普天同慶、共賀回歸的宗旨。