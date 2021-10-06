疫情三級警戒後，北市6日晚間首度開放KTV，年輕妹子開心飆唱。（張穎齊攝）

疫情三級警戒後，北市6日晚間首度開放KTV，年輕妹子開心飆唱。（張穎齊攝）

疫情三級警戒後，北市6日晚間首度開放KTV，年輕小哥開心飆唱。（張穎齊攝）

疫情三級警戒後，北市6日晚間首度開放KTV，雖冷清清，但仍有年輕男女到場歡唱。（張穎齊攝）

指揮中心宣布5日起有條件開放KTV、MTV、電子遊藝場、桌遊店、麻將館，台北市長柯文哲6日抱怨，因經濟部4日晚間才公布相關指引，北市收到20家業者申請，因此今日晚間審核過才開放。記者實地到信義區1家KTV直擊，歡唱的包廂寥寥可數，但仍有年輕男女迫不及待開唱，而店員一度對包廂容留人數霧煞煞，後來才為客人換包廂。

依指揮中心規定，KTV全程要戴口罩唱歌、禁喝酒，柯文哲今加碼說，進北市KTV門口與包廂要各掃1次實聯制，共2次，產業發展局昨早製作表格通知業者，工作人員6成打疫苗就可開放，沒打疫苗要7天快篩PCR證明，審核過今晚就可開幕唱K。

記者實際到場發現，業者有確實依照規範，要求客人在門口與包廂都要各掃1次實聯制，也有在門口前貼上容留人數，但有民眾指稱，已和店家說預約晚間7時40分6人，但店員帶民眾到容留人數4人的包廂，一度還要求民眾拆成3人、3人2個包廂，讓民眾直呼傻眼，幾經溝通後，店員才幫民眾換到容留7人的包廂。

「全程要戴口罩唱歌的確很悶、不舒服，不夠盡興！」陳姓女客表示，戴口罩唱歌滿不習慣，換氣不太順，口罩吸到嘴巴裡很奇怪，但也沒辦法。主揪訂位的方姓男客則說，唱歌就是要配酒，但既然無法暢飲，也沒關係，悶了好久終於可歡唱，也算是小確幸！