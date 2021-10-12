屏東縣一名潘姓女超商店員於9月26日遭到楊姓男子兇殘挖眼，致雙眼受傷，一度傳出傷勢嚴重恐面臨失明，據了解，潘女術後恢復狀況良好，歷經手術修補結膜與眼窩內壁骨折重建等，視力暫時保住，最快預計本周即可出院。

高雄長庚醫院指出，潘女上個月26日被緊急送院治療，院方在第一時間即整合整形外科、耳鼻喉科、眼科、護理照護、社服、精神科等醫療團隊為其治療。當天針對潘女眼部結膜撕裂傷部份，立即由眼科醫師進行縫合手術，手術順利，至今無視網膜剝離的併發症。

2日由耳鼻喉科及整形外科團隊為潘女進行第二次手術，就眼窩內壁骨折重建，為避免外開手術傷痕留疤並縮短術後恢復時間，術後以人工骨（Medpor）將眼球周邊結構做成功復位。

據《ETtoday新聞雲》報導，潘女經歷2次手術後恢復狀況良好，院方於近兩日替其安排出院前的檢查，倘若狀況佳，最快這周即可出院，目前潘女的視力狀況並無問題，但仍待後續密切追蹤。