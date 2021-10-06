一群異鄉遊子與墾漂青年組成「屏東縣恆春鎮瑯嶠文化創生觀光發展協會」。（李奕旻提供／謝佳潾屏東傳真）

「墾漂」是恆春獨有的名詞，相較北漂族群，對許多年輕人來說，恆春墾丁是追夢的天堂，所以長年來陸續都有墾漂青年到恆春創業打天下，而近年異鄉遊子也慢慢返鄉發展，因此可見到有群年輕人在恆春形成一股新活力，而為團結力量大，他們在今年成立「屏東縣恆春鎮瑯嶠文化創生觀光發展協會」。

總召集人李奕旻指出，「瑯嶠」一詞是恆春半島早年排灣族語的翻譯，原意是指蘭花城，表示當年蘭花在台灣最南端，可說是遍布山林而得此美譽。近年恆春半島上生活的居民不僅有當地原住民及舊居民，許多異鄉遊子歸鄉及到此發展的有為青年，匯集在一塊，都為這片土地開闢出一條屬於自己康莊大道，如同當年百花盛開的蘭花城一般。

因此，他們想透過成立社區發展協會的方式，凝聚更多青年力量，讓恆春半島的文化及觀光產業欣欣向榮，讓當年蘭花城的傳說再次發光綻放。

他說，協會6日在恆春鎮恆公路970巷43號召開「第一次籌備會議」，大家都對協會都抱有很大的期望。