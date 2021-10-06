超夯韓劇「魷魚遊戲」席捲全球，台中福華大飯店以劇中的「椪糖」遊戲關卡為靈感設計來源，國慶連續假期加碼推出「整房遊戲-誰是最後勝利者」，邀請全台民眾前來挑戰，只要成功分離餅乾圖案，就能將每日驚喜帶回家，期望掀起熱門話題吸客！

台中福華表示，影音串流平台Netflix推出的韓國影集「魷魚遊戲」席捲全球，造福劇中出現的椪糖、人氣大幅飆升。台中福華為搶食振興五倍券10/8上路商機，因此趁著國慶連續假期推出「椪糖」遊戲關卡，希望能吸引前來入住飯店或用餐的民眾，透過參賽與拍照分享給親朋好友，創造屬於自己的話題。

台中福華飯店以韓劇中的「椪糖」遊戲關卡作為靈感設計，推出「整房遊戲-誰是最後勝利者」，凡是10/9～10/11國慶連假期間入住飯店的旅客，就能在1樓豪吧參與互動遊戲，只要成功分離指定或經典圖形者，就可以將每日驚喜帶回家。台中福華表示，不想挑戰的民眾，也可以選擇購買每支50元的「椪糖」品嘗，每日限時限量推出。