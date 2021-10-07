過完了99購物節還不夠！雙十的電商購物節也來搶本月的周年慶及振興五倍券商機，蝦皮購物此次就攜手百大品牌打造「10.10品牌周年慶」，精選百貨周年慶平常最受歡迎的精品、家電、美妝保養祭出下殺5折起優惠之餘，更首度推出由品牌專責經營的「品牌會員制度」，將推出獨家專屬入會禮、優惠折扣、點數機制等客製化服務，只要進入賣場主頁、填寫資訊即可加入喜愛品牌的會員，讓優惠再加碼。

蝦皮購物「10.10品牌週年慶」，雅詩蘭黛特潤超導全方位修護露，15日凌晨0點，限時優惠1999元。（蝦皮購物提供）

另外蝦皮購物更加碼推出「蝦皮時尚周」，特別邀請了國民女友「溫妮」擔任形象大使，推出8套溫妮風格選品，更首度跨足唱片發行商，7日將於蝦皮商城獨家開賣預購溫妮全新專輯，而當天下午1點到2點溫妮更將在蝦皮購物舉行專輯發片記者會直播，讓粉絲在線上也能與溫妮互動。

蝦皮購物「10.10品牌週年慶」，Acer Predator筆記型電腦現省6000元。（蝦皮購物提供）

蝦皮購物也祭出了全站299元免運券、最高現折5000元的商城85、89折神券，與精選品牌夯品5折限時瘋搶的3重優惠，到了10月10日當天，除了當天凡下單完成付款再抽市價超過10萬元的JOY COLORi 1克拉奢華鑽戒以外，還有一系列周年慶夯品下殺，像Lancôme、Estee Lauder等專櫃商品限時下殺2000元有找以外，還有家電、廚具、寢具等商品優惠，10日前更攜手蘭芝、Neogence霓淨思等眾多知名品牌誠意獻上獨家品牌會員福利。