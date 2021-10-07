109年人口及住宅普查的初步統計結果顯示，近十年來，我國65歲以上高齡人口增加了122.6萬人，來到367.1萬人次，占總人口的15.9%。若根據國發會的人口推估，台灣在2050年高齡人口更將達到746萬人。永慶房屋依據近一年實價登錄資料，統計六都醫學中心周遭的房市價量，並篩選出成交量前五名之醫院。其中，台北市的「馬偕紀念醫院」近一年的交易量高達504件，最為熱門；而台中市的「中國醫藥大學附設醫院」及「台中榮民總醫院」也分別以373件及261件交易排進前三名。

在六都的醫學中心中，「馬偕紀念醫院」以504件的的成交實例最為熱門，住宅單價為69.0萬/坪。陳金萍表示，「馬偕紀念醫院」位於台北市中山區，一旁就是捷運雙連站，交通機能相當優異；主要道路民生西路及中山北路上店家林立，若有日常採買的需求，不僅有傳統的雙連市場，還有全聯、家樂福等超市可供選擇，生活圈機能完善。

成交量排名第二的是「中國醫藥大學附設醫院」，近年也有373件的成交實例，住宅單價則是21.3萬/坪。陳金萍說明，「中國醫藥大學附設醫院」位於台中市北區，是屬於台中市發展較成熟的區域之一，一旁就是中正公園及北區國民運中心，具備相當不錯的休閒機能，步行8分鐘的距離就是知名的一中街商圈，商業活動相當熱鬧。

另一間入榜的台中醫療機構則是「台中榮民總醫院」，近一年有261件的成交案例，住宅單價為17.4萬。陳金萍表示，「台中榮民總醫院」位於台中市西屯區，位置雖然不若中國醫藥大學附設醫院位於市中心熱鬧，但房價卻更親民、更具競爭力。另外，目前規劃中的台中捷運藍線未來也將在台中榮總周遭設站，未來將串聯台中市政府及台中火車站，將使區域機能更為完善。

過上榜的醫療中心也可以觀察到另一項高齡社會下的住宅需求，即成熟的大眾運輸系統。榜上的六家醫療機構中有三家都具備捷運運輸系統的優勢，分別為台北市的馬偕紀念醫院、新北市的亞東紀念醫院以及桃園市的林口長庚紀念醫院；而台中的台中榮民總醫院目前也有捷運站設置的規畫。陳金萍解釋，除了醫療資源的需求外，「交通」也是許多長者生活中面臨的重要課題。隨著年齡增長，身體機能逐漸老化，例如視力、反應速度可能都不如以往，因此不少人上了年紀後都選擇減少自行駕駛汽、機車的頻率，轉而依賴步行以及大眾運輸系統，而捷運系統行駛平穩的特色更符合長者對「行」的需求。