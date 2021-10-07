中新網報導7日，第76屆聯合國大會法律委員會美東時間6日就「消除國際恐怖主義的措施」議題舉行一般性辯論。中國常駐聯合國副代表耿爽發言，為個別國家將東突厥斯坦伊斯蘭運動（東伊運）從本國恐怖組織名單上除名，為其開脫和袒護的行徑表達關切、提出批評，敦促有關國家從國際反恐合作大局出發，立即糾正錯誤做法，恢復對「東伊運」恐怖組織的認定。

耿爽指出，「東伊運」是聯合國安理會列名的國際恐怖組織，打擊以「東伊運」為代表的「東突」恐怖勢力是國際反恐鬥爭的重要組成部分，符合國際社會共同利益。安理會制裁委專家小組起草的報告顯示，「東伊運」目前依然十分活躍，在敘利亞境內有上千名戰鬥人員，在阿富汗境內有數百名成員，仍同「基地」組織等暴恐勢力保持聯繫，仍在組織恐怖分子進行訓練，仍定期發佈宣傳恐怖襲擊的音訊和視頻資訊。

耿爽強調，中方希望各方認清「東伊運」的暴恐本質和嚴重危害，理解和支持中方反恐努力。個別國家將「東伊運」從本國恐怖組織名單上除名，為其開脫，對其袒護，完全是在奉行雙重標準，操弄政治議程，背後有不可告人的目的。中方敦促有關國家從國際反恐合作大局出發，立即糾正錯誤做法，恢復對「東伊運」恐怖組織的認定。

耿爽表示，近期，阿富汗國內局勢發生重大轉變。中方呼籲塔利班兌現承諾，徹底切斷同恐怖主義的關聯，呼籲國際社會團結協作，防止「東伊運」等恐怖勢力在阿富汗乘機坐大，防止阿富汗再度成為恐怖活動的庇護所和擴散源。國際社會還要及時向阿富汗提供抗疫支援和人道援助，幫助阿富汗早日開啟國家建設進程，加快經濟社會發展，消除恐怖主義滋生的土壤。