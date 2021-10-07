彰化中午轟然巨響， 網民留言炸得遍地開花飛彈打過來、大佛站起來….。（翻攝彰化踢爆網／吳敏菁彰畫傳真）

彰化縣12點多突然發生轟隆巨大爆炸聲響，還有說一連聽了5聲，掀起了北彰民眾大震撼，北彰化、和美、鹿港、秀水各地都有人聽到巨響，紛紛揣測聲爆來源，彰化縣消防局表示，各界詢問電話接到手軟，目前沒有氣爆、火災等災情傳出，各轄區分隊都還在追查聲爆來源。

網路留言更是一下子炸得遍地開花，「老共砲彈打過了」、「說很多戰鬥機在飛」，還有提出解釋，「是戰鬥機瞬間加速超過音速時會產生一種空中氣爆，波動範圍非常廣」。還有說是大地震、工廠爆炸，還有人開玩笑「大佛站起來了」。

更有人聯想高雄未爆彈爆炸，陸軍士兵頭盔被炸到變形，被認為這個也太遠了，扯啊、再扯，不可能。南彰也加入討論，有說我們竹塘這邊很平靜。不少鄉親說，點閱消防及時災情網頁，現在是不是都進不去了啊，怎麼回是，網路也被炸爆了。

彰化縣消防局呼籲，「不要自己嚇自己」，目前還在調查聲爆來源。