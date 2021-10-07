韓國法院今天裁定，軍方強迫一名接受性別重置手術軍人退役的作法不公。數月前，她因遭強制退役結束自己生命。

韓國對性別認同仍相當保守，對同性戀、雙性戀、跨性別（LGBT）權利的包容度也低於其他亞洲國家，因此韓國許多同性戀者與跨性別者多半選擇隱其身分。

邊希秀（Byun Hee-soo 音譯）生前為陸軍上士，2017年自願從軍，2019年前往泰國接受變性手術。國防部將她的去勢歸類為心理或生理障礙，去年1月裁定她將強制退役。

邊希秀是韓國第一起這類案例，去年8月，她提出行政訴訟挑戰國防部的決定，但提告約7個月後，她卻被發現陳屍家中。

大田地方法院（Daejeon District Court）今天裁定，軍方應該正式接受邊希秀在變性手術後是女性的身分。

根據聯合新聞通訊社，「她接受置換手術後，法院已立即接受」她的申請，讓她成為法律上認可的女性。

法院指出，由於邊希秀已經獲正式承認為女性，軍方當局不應做出她「心理或生理障礙」並強迫退役的結論。

國防部告訴法新社，「我們尊重法院決定，但尚未決定是否提出上訴」。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1101007