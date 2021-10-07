唐振剛(右)、潘君侖與「優人神鼓」學習長棍擊鼓。（八大提供）

唐振剛(左二)、潘君侖(左一)與知名表演藝術團體「優人神鼓」學禪鼓技藝。（八大提供）

八大綜合臺《世界第一等》主持人唐振剛、潘君侖與知名表演藝術團體「優人神鼓」學禪鼓技藝，在現場師兄師姐的幫襯合作下，兩位主持人揮舞著汗水順利完成演出。在練習過程中，唐振剛因為打著赤腳，腳底板脫皮掀開了一大片，師父見狀勸他休息，但唐振剛仍堅持完成表演，敬業態度令大家佩服。

節目日前前往北臺灣山區，唐振剛、潘君侖與「優人神鼓」學習長棍擊鼓，潘君侖說：「看老師在做的時候很輕鬆，但我們實際上場時，整個肌肉很緊繃，搞得我們訓練過程像在洗澡一樣，全身都濕了。」最後完成表演時，大家都很感動，回想拍攝當天，在場師兄看兩位主持人學習速度快，特別設計專屬招式，希望在鏡頭前讓唐振剛、潘君侖帥到底！殊不知，唐振剛卻因此磨破腳底，師父擔心一度喊卡，唐振剛咬緊牙說：「我覺得我都來了，不一起表演很可惜，這一點小傷沒事的。」霸氣形容傷口之後都會變成繭，也會慢慢成為他的「腳底鋼盔」！

此外，節目中潘君侖前往臺北最熱門的天然巖場-大砲巖，跟隨登山達人詹喬愉挑戰極限攀巖。潘君侖形容大砲巖巖壁就像是被菜瓜布刷過一樣，沒有施力點，一開始他對自己很沒自信，而中途又似乎用手過度，沒力到「很想放棄」，只見他對著鏡頭無助說：「這邊風景好好，我可以到這就好嗎？」好在運動細胞超強的他最後仍靠著手腳並用，一次成功，也讓他興奮的在山頂上大喊「世界第一等」。《世界第一等》每周六晚8點在八大綜合臺播出。