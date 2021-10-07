上班族的通勤方式有很多種，各有優缺點。有網友詢問，若是到達同一個目的地，搭車花費40分鐘、騎車30分鐘，大家會選哪一個？貼文一出引熱議，沒想到網友幾乎一面倒更喜歡搭車，認為搭車比較輕鬆且安全。

ㄧ名網友日前在PTT上發文詢問，通勤騎車30分鐘以及搭車40分鐘大家會怎麼選擇？原PO表示，他朋友選擇騎車30分鐘，因為可以在家裡多摸ㄧ下再出門，天氣好一點心情也會好，但是原PO卻覺得搭車40分鐘比較好，不僅在車上可以補眠，還可以滑手機，更不用怕颳風下雨，頂多就會需要從車站走到目的地，但實際就是花40分鐘。

貼文一出引起網友討論，沒想到網友幾乎一面倒的認為搭車比較好，「搭車還能避免交通事故」、「秒選搭車」、「搭車，我要在車上睡覺」、「差10分鐘我寧願搭車」、「不然捷運線的房子為什麼那麼貴？」。

當然也有少數網友持相反意見，「有些人就是喜歡騎車，想去哪就哪，不想等車」、「火車誤點或公車塞車有夠煩，除非下雨不然都自己騎車」、「搭車風險高，自己騎比較能拿捏時間」。