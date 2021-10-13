為強化社會安全網的推動，行政院政務委員林萬億13日率中央各部會至高雄市與市長陳其邁，及市府團隊進行業務溝通交流，林萬億表示，精神疾病及心理衛生是強化社會安全網第二期計畫重點議題，中央有義務全力協助地方推動社會安全網，並解決地方執行困境。

近期社會上發生疑似精神疾病患者傷人事件，引發各界高度關注，更凸顯出社會安全網第二期計畫強化精神疾病前端預防及危機處理機制。

高雄市社會局說，市府秉持社會安全網計畫「以家庭為中心、以社區為基礎」的核心價值，13日由陳其邁帶領市府團隊與高雄地檢署、高雄監獄等單位，於會中就各單位合作及資訊平台整合等多項議題，與中央各部會進行交流討論。

陳其邁表示，強化社會安全網是非常重要的政策，除了親自主持市府社會安全網跨網絡會議，檢視各網絡單位的合作與執行進度，也督促市府團隊積極依強化社會安全計畫，積極促進各網絡的服務量能，提升公司部門協力合作，為民眾打造一個幸福安全的城市。