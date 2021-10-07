苗栗縣長徐耀昌及縣議長鍾東錦7日上午共同擊鼓宣布今年苗栗大閘蟹開始上市。（謝明俊攝）

苗栗縣大閘蟹自即日起開始上市，愛蟹民眾可把握時間選購品嘗。（謝明俊攝）

苗栗大閘蟹有多種吃法。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌提醒民眾選購苗栗大閘蟹要認明特有扣環，網路上販售的蟹黃醬產品都是偽冒的。（謝明俊攝）

邁入秋季 苗栗大閘蟹上市好吃正當時。

時序進入初秋，也是蟹腳開始癢的時節，品質稱冠全台的苗栗大閘蟹，自即日起開始上市，雖然今年大閘蟹養殖受到前半年乾旱影響而推遲1個多月，但苗栗縣大閘蟹憑藉著「綠色生態」及「疏養」的養殖模式，依舊保持了高品質蟹品，產季長達2個月，苗栗縣長徐耀昌及議長鍾東錦歡迎喜愛品蟹的民眾把握機會一嘗人間美味。

徐耀昌表示，每年到了這個時節，就是品嘗大閘蟹的時候，與淡水河蟹相較，大閘蟹擁有更為膏滿鮮甜的彈牙口感，只要嘗過的人都沒齒難忘，苗栗大閘蟹用苗栗最潔淨的水質來養殖，每年上市前，縣府對於各種殘餘藥劑檢驗嚴格管控，發給苗栗縣專有的認證防偽扣環，讓苗栗大閘蟹品質深獲消費者信賴。

今年，苗栗縣大閘蟹養殖戶共有33戶，養殖面積約有16公頃，今年放養總數約有26萬隻，由於今年5月前，因國內發生少見旱象，造成許多地方自然水源短缺，直接影響到大閘蟹的放養時間，使得今年大閘蟹的收成時間推遲月餘，目前，成熟可收成出售的大閘蟹約為4兩，其它稍晚成熟的大閘蟹將延後供貨，整個供貨期程可達2個月之久，消費者可以把握時間選購嘗用。

縣府農業處特別選在7日舉辦大閘蟹上市宣傳會，徐耀昌及議長鍾東錦等人到場推銷大閘蟹，尤其出身南庄的鍾東錦，以南庄是苗栗養殖大閘蟹的重要產地，更是全力推薦苗栗大閘蟹。

徐耀昌並提醒消費，購買苗栗大閘蟹時，要認明苗栗大閘蟹獨有的防偽蟹環以外，網路還有偽冒大閘蟹的「蟹黃醬」產品，絕對不是苗栗大閘蟹所製成，甚至裡面根本都沒有蟹黃成分，徐耀昌舉例，一隻苗栗大閘蟹售價5百元，網路販售蟹黃醬1瓶才2、3百元，兩者價值相比差距那麼大，當下就可分辨真偽了。