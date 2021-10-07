教育部學校運動操場及周邊設施整建計畫設置清單出爐，南投縣有43所學校列入優先名單，為了協助各校獲得中央全額補助，縣長林明溱指示教育處先行核定各校先期規畫費，加速審查與發包流程。

為改善操場及周邊設施，提供學生優質體育場所，縣府把握教育部體育署專案計畫，全縣169所學校都上網填報整建需求，第1階段有72所學校獲列優先審查，今年6月底完成場勘，並經體育署委託專家審查，最後核定全縣43所學校列為優先名單。

教育處表示，體育署發函各縣市政府，調查所轄高中小學校學校體育設施損害情形，將依「損壞程度」列入中央審查優先補助對象；南投縣仍有溪南國小、明潭國中等多所學校尚未列入，未來縣府會持續協助學校填報爭取中央經費。

教育處指出，體育署表示經費額度將視損壞嚴重情形核定，每校可申請經費上限，損壞最嚴重學校可申請700萬元，必須依據委員審查情形，核實編列預算後撰寫申請計畫，再經縣府審查函轉，通過教育部審查之後，才能核定學校辦理。

教育部預計今年12月20日核定各校經費，但如於明年2月28日未完成工程決標，及明年9月10日未完工驗收學校，教育部將逕予註銷，相關經費要自籌支應；由於期程緊迫，為協助43所學校順利申請執行，教育處特別舉辦計畫申辦說明會，邀請教育部專案輔導教授，指導運動場規畫設計及計畫申請，縣府也採行政程序並行方式，核定各校先期規畫費，加速計畫審查及發包流程，協助各校如期完成列管進度，爭取全額經費補助。