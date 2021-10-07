10月8日至明年4月30日期間，旅客只要到阿里山林鐵車站購票，單筆消費金額滿500元以上，且使用五倍券付款，就送熱門路線沼平線、神木線及檜來嘉驛單程乘車券1張。（林鐵及文資處提供∕呂妍庭嘉義傳真）

阿里山林業鐵路配合振興五倍券，在五倍券使用期間推出買車票送車票優惠，10月8日至明年4月30日期間，旅客只要到阿里山林鐵車站購票，單筆消費金額滿500元以上，且使用五倍券付款，就送熱門路線沼平線、神木線及檜來嘉驛單程乘車券1張，輕鬆放大五倍券！

阿里山林業鐵路及文化資產管理處指出，五倍券乘車放大專案，針對使用數位五倍券旅客，只要在林鐵車站購票付時出示數位標章，就能享有活動優惠，至於紙本五倍券因規定「不得找零、轉售、兌換或退換現金」，只要以紙本五倍券支付全額購票費用，或採部分現金、部分紙本五倍券付款，皆「不得退票」。

林鐵及文資處提醒，民眾如因故無法乘車，可持未經查驗車票，在發車前辦理搭乘日期、班次或車種變更，第1次可免收手續費，第2次需重新購買車票，另專開列車、車上補票及便利商店付款取票，不得以紙本五倍券付款，請旅客多加注意使用規定。