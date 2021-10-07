面對味全龍隊排出全左打「伺候」，統一獅洋投布雷克毫不畏懼，他用110球完投9局，只被敲出2支安打，讓龍隊計分板掛上9個0，加上林安可3分炮助拳，以4比0完封對手，布雷克奪下本季第14勝，再度超越中信兄弟德保拉，獨居勝投王寶座。

面對龍隊全左打部隊，布雷克展現壓制力，只被洪瑋漢、李凱威各敲出1支一壘安打，完全沒讓龍隊打者站上得點圈，布雷克一夫當關拿下本季第3場完封勝。

獅隊總教練林岳平表示，雖然今天對手排出全左打打線，但他們完全沒辦法掌握到布雷克的投球策略，「布雷克今天的控球、速差、內外角都相當好，讓對手打出不營養的滾地球或是飛球。加上對方投手保送讓我們有得分機會，安可的3分炮帶給投手很大的安定感。」

布雷克則表示，自己並不意外對方排出全左打打線，「因為中職有很多左打者，所以並不意外，若是之前沒有去韓國打球經驗，可能會覺得不適應，但有了韓職經驗再來台灣，所以面對左打問題不大。」

本季布雷克完全壓制龍隊，面對龍隊拿下6勝0敗，他表示，不管面對左、右打，自己的投球策略都相同，就是抱持著讓對手打不好的想法，收到不錯的效果，他也特別提到今天能夠壓制左打的另一大原因，就是曲球收到很好的效果。

「今天曲球有丟出來，對面對左打者幫助很大。」布雷克表示，曲球算是自己球種中排名後半段的，「大概排第4，過去1場可能出現5、6次就了不起，今天大概20顆。」

而布雷克拿下這一勝後，以14勝再度超越德保拉暫居勝投王，他也十分享受這種投手之間的良性競爭，「非常好，在這個競爭狀態會更集中精神在比賽上，德保拉今年也是投得很好，大家就盡量努力，重點是這會讓我在投球專注上。」