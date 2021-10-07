一名人妻抱怨，丈夫數月來經常說副理找他吃飯，然後就失聯、半夜才回家。最後她忍不住打電話到副理家詢問，結果副理的妻子表示，「副理在公司值班」，且人妻的丈夫從沒去過他們家。眾多網友直言：「你應該心裡有數了」、「金X豹也有很多副理」、「開始蒐證吧」。

一名人妻在臉書《爆怨公社》發文，表示老公這幾個月來，總會說副理找他去吃飯，每次去就失聯，打電話不接，還會「已讀不回」，幾個小時後半夜才會再接到丈夫說要回家的電話。

終於人妻忍不住打電話去副理家，副理老婆接電話，表示「副理在公司值班」，更說人妻的丈夫從沒去過他家，更別提吃飯了。

人妻感嘆，丈夫「騙了我很久，根本沒跟副理吃飯這件事，但失聯是真的。我現在吃了幾個幫助睡眠的藥，要如何才能睡著，五點還要起來弄小孩。」。

而眾多網友則回應：「你應該心裡有數了」、「開始蒐證吧」、「別急，在別人家而已，不會不見的」、「收集證據然後攤牌吧⋯ 」、「他只說副理，又沒說是公司副理」、「金X豹也有很多副理吧！」、「應該是你老公的攝護腺需要『護理』妳自己聽錯了」、「往好處想也許你老公為了這個家偷偷的兼職副業，為了給膩和小孩國中好一點的生活 」、「一般來說我會建議，隻眼開兮隻眼閉，用他的錢把小孩養大在來考慮吧...請記得收集證據才有利你未來打官司」。